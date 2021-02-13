محافظة الجيزة: لا يوجد شروخ بأحد عقارات الطالبية قد تتسبب فى انهياره

جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، على الفور حى الطالبية بإجراء معاينة على الطبيعة للعقار محل الشكوى والعقارات المحيطة به، للوقوف على مدى صحة الشكوى، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونوهت المحافظة، فى بيان لها اليوم السبت، أنه بالمعاينة تبين أن العقارات المشار إليها مخالفة، تم بناؤها بدون ترخيص كما تبين وجود رطوبة فى أرضية البدروم وجزء من حوائط العقار الأول محل الشكوى، ولم يتبين وجود أى شروخ بالعقار، ولا يمثل خطورة فى وضعه الحالى على السلامة العامة.

كما أنه وبالمعاينة للعقار المجاور، والذى يقع بأبراج عمار الطالبية، تبين وجود آثار للمياه فى البدروم الجزئى المتواجد أسفل الأسانسير وجزء من الدور الأرضى، بسبب وجود سدد بغرفة التفتيش المدفونة أسفل رخام المدخل، مما أدى لتراكم المياه بالبدروم الجزئى لهذا العقار.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم حل مشكلة الصرف الصحى بالعقارات المشار إليها، ولم يتلاحظ حتى الآن وجود أى شروخ أو ما يمثل خطورة على المواطنين بوضعه الحالى.