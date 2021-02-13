متحدث الحكومة: وصول جرعات ”مليونية” من لقاحات كورونا خلال الربع الأول من...

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية فى انتظار كميات "مليونية" من لقاحات فيروس كورونا، من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، خلال الربع الأول من العام الجارى.
أضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يذاع عبر قناة النهار، مع الإعلامى محمد الباز، أن الربع الأول من العام الحالى، سيشهد وصول من 5 ملايين إلى 8 ملايين جرعة لقاح كورونا إلى مصر من التحالف الدولى للقاحات، مبينا: "الجرعات ستصل تباعا اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجارى".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجرعات المزمع وصولها تباعا إلى الدولة المصرية من لقاح كورونا، ستساهم فى تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل كبير فى الفترة المقبلة.
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