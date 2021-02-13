قطاع المعاهد الأزهرية يقرر مدة إجازة نصف العام لمدة أسبوع

قرر فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة مسبقا.
جاء ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.
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