الوزراء يتخذ قرار جديد بشأن إجازة نصف العام وامتحانات التيرم الأول 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-2019) قراراً جديداً بشأن إجازة نصف العام للطلاب بالمدارس والجامعات و الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021، حيث جاء قرار رئيس مجلس الوزراء على غير المتوقع، وذلك بعد أن عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أخر تطورات جائحة كورونا في مصر.

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة نصف العام وامتحانات التيرم الأول 2021 :-

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس اللجنة العليا لإدارة وباء كورونا في مصر بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، بأن يتم مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع أخر تنتهي يوم 26 فبراير الجاري، على أن تبدأ امتحانات التيرم الأول اعتباراً من يوم 26 فبراير الجاري وفقاً للجداول المعدة والمعلنة بكل من المدارس والجامعات.

يأتي قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد بمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ من يوم 26 فبراير الجاري، بعد أن عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تقرر بعد الاجتماع بأن يتم مد إجازة نصف العام أسبوع أخر تنتهي يوم 26 فبراير الجاري بعد أن كان مقرراً لها أن تنتهي يوم 20 فبراير الجاري، وتبدأ امتحانات نصف العام اعتباراً من 26 فبراير الجاري.