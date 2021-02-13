4 قرارات هامة لـ وزارة التعليم العالي بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تم اتخاذ عدد من القرارات. دوت الخليج يرصد قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص إستئناف الدراسة، وبداية امتحانات نصف العام الدراسي الذي تم تأجيله لبعد إنتهاء الإجازة. قرارات وزارة التعليم العالي

-مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.