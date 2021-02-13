أخبار سارة في الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي..ما هي؟

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، خاصة بعد أن تسببت الإصابة في حالة من القلق لدى الجماهير البيضاء.

وقال طبيب الزمالك أن إصابة ساسي خفيفة وهي عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة ولا تستدعي القلق.

وأضاف أن ساسي لم يشكو من الإصابة وطبيعي أن يتعرض أي لاعب لكدمة أثر تدخلات في المباراة ولكن الإصابة بسيطة وليست كما تردد.

وأكمل :"سأعقد جلسة مع ساسي على هامش تدريبات الزمالك غدا للاطمئنان عليه بشكل عام لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي المقبلة لكن اللاعب بنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباراة".