كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، خاصة بعد أن تسببت الإصابة في حالة من القلق لدى الجماهير البيضاء.
وقال طبيب الزمالك أن إصابة ساسي خفيفة وهي عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة ولا تستدعي القلق.
وأضاف أن ساسي لم يشكو من الإصابة وطبيعي أن يتعرض أي لاعب لكدمة أثر تدخلات في المباراة ولكن الإصابة بسيطة وليست كما تردد.
وأكمل :"سأعقد جلسة مع ساسي على هامش تدريبات الزمالك غدا للاطمئنان عليه بشكل عام لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي المقبلة لكن اللاعب بنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباراة".
وتعثر الزمالك في آخر مبارياته أمام مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021،وذلك بالتعادل السلبي.
على الجانب الآخر من المجموعة تصدر الترجي بعدما حقق فوز هام على فريق تونجيث السنغالي بنتيجة 2-1.
ويلعب الزمالك بطولة دوري الأبطال هذا الموسم بقائمة ضمت كلا من:
حراسة المرمى: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمد عبدالسلام - محمد عبدالشافى - عبدالله جمعة - أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أشرف "روقة" - محمد حسن - محمود عبدالعزيز - إمام عاشور - إسلام جابر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقى ـ محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى.
خط الهجوم: مصطفى محمد - حميد أحداد - عمر السعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار سارة في الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي..ما هي؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.