سعد سمير: بكيت في كأس العالم للأندية..والسبب!!(فيديو)

أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أن بطولة كأس العالم كانت مهمة للغاية بالنسبة للقلعة الحمراء، مضيفا أن الهدف هو أن يفوز الفريق، حتى لو لم يشارك في أي مباراة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "كنت مصابا بقى لى فترة وابتديت أرجع التدريبات، الإصابة كانت طويلة، وكان جمهور الأهلي مالي الاستاد، والكاميرات أظهرتني وأنا أبكي، وكان ذلك البكاء بسبب الشدة أثناء ضربات الجزاء في مباراة بالميراس".

وقال: "بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ، والهزيمة في تلك المباراة، كل الجماهير ترغب أن يكون فريقها الأفضل في العالم، لكن على أرض الواقع هذا الفريق فاز على برشلونة وأتليتكو مدريد، وكنا نحاول أن نقفل المباراة وأن نخطف هدف، لابد أن نكون واقعيين، وهذا الفريق يضم أحسن لاعب في العالم بكل المراكز".

واكن سعد سمير ضمن قائمة ذهبية، استطاعت أن تحلق بنسر الأهلي عاليا وتقتنص بروزنية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد المرة الأولى في عام 2006، وجاءت تلك القائمة كالآتي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.