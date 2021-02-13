شاب يعثر على جثة شقيقة متعفنة داخل مسكنه.."تفاصيل"

شهد أهالي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأسوية لشاب في العقد الثالث من العمر بعدما تم العثور على جثته داخل الشقة التي كان يقطن بها مُتعفنة، وذلك كونه يعيش وحيدًا على الرغم من وجود شقيق له إلا أنه عاش وحيدًا ومات وحيدًا.
وفاة شاب والعثور عليه متعفنًا داخل شقته
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من "مينا. ج. م"، 27 عامًا، ميكانيكي، يقيم دائرة المركز، مفاده العثور على جثة شقيقه المدعو بيشوي، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، ميكانيكي جرارات، في حالة تعفن داخل شقته السكنية.
سادت حالة من الحزن العارمة المصحوبة بسلسلة بالعديد من التساؤلات حول طبيعة علاقته بشقيقه التي كانت سبب في تعفن جثته، وتركه لتلك المدة دون سؤال أو مكالمة هاتفية يطمئن من خلالها عن حالته الصحية.
سبب وفاة الشاب
أظهرت التحريات بعد الانتقال والفحص وبسؤال شقيقه، أكد أن شقيقه يعيش بمفرده في شقة سكنية بذات الناحية، وكان يُعاني من مرض السكر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
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