مانشستر سيتي يقهر توتنهام بثلاثية ويقترب من حسم لقب البريميرليج

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدور الأنجليزي الممتاز في الأسبوع الرابع والعشرين من انطلاقة البريميرليج لصالح السيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.
سجل رودريجو هيرنانديز هدف المان سيتي الأول من ركلة جزاء احتسب لصالح جوندوجان.
يتصدر مان سيتى ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد53 نقطة من خلال23 مباراة، فاز فيها ب 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 2 مباراة، سجل من خلالها 46 هدف، وتقلقت شباكة 14 هدف.
فى حين يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثامن فى ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، من خلال 23مباراة، فاز فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر فى 7 مباريات، سجل 36 هدف، وتلقت شباكة 25 هدف.
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