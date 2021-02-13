مانشستر سيتي يقهر توتنهام بثلاثية ويقترب من حسم لقب البريميرليج

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدور الأنجليزي الممتاز في الأسبوع الرابع والعشرين من انطلاقة البريميرليج لصالح السيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

سجل رودريجو هيرنانديز هدف المان سيتي الأول من ركلة جزاء احتسب لصالح جوندوجان.

شهدت الدقيقة الثانية والخمسين هدف السيتي الثاني بعد عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لستيرلينج على حدود منطقة الجزاء فمرر الكرة لجوندوجان داخل منطقة الجزاء بعد تحرك الأخير بشكل رائع ثم سدد جوندوجان الكرة على يسار لوريس لتسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة والستين ضرب مانشستر بالثالث بعدما أرسل الحارس إيديرسون مورايش تمريرة طولية من منتصف الملعب لجوندوجان خلف مدافعي المنافس واستلم جوندوجان الكرة ثم راوغ دافينسون سانشيز بشكل رائع ثم سدد الكرة على يسار الحارس لوريس.

يتصدر مان سيتى ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد53 نقطة من خلال23 مباراة، فاز فيها ب 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 2 مباراة، سجل من خلالها 46 هدف، وتقلقت شباكة 14 هدف.

فى حين يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثامن فى ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، من خلال 23مباراة، فاز فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر فى 7 مباريات، سجل 36 هدف، وتلقت شباكة 25 هدف.