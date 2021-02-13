شيخ الأزهر يشيد بجهود مصر فى القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالجهود المصرية الكبيرة فى القضية الفلسطينية، من خلال احتضان الحوار الوطنى الفلسطينى، وجمع الأشقاء الفلسطينيين، والاتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية.





جاء ذلك خلال تدوينه للشيخ أحمد الطيب على موقعى التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها: "الحوار الوطنى الفلسطينى الذى تمَّ برعاية مصرية خالصة يعد خطوةً على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولـَمِّ الشمل الفلسطينى.. جهود كبيرة تقودها مصر التى كانت ولا تزال داعمًا رئيسًا للقضية الفلسطينية، أدعو الله أن يُوفِّق الجميع لما فيه الخير لفلسطين الحبيبة". وكانت مصر قد احتضنت الأسبوع الماضى عدة اجتماعات لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسفرت عن التوصل إلى توافق وطنى حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها، وإصدار وثيقة البيان الختامى للحوار الوطن باسم قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.

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