رحل مساء اليوم اللواء متقاعد فتحى عبد الله، بطل معركة رأس العش التاريخية، والتي قام بها الجيش المصرى أعقاب نكسة يونيو 1967، والتى تعد أحد أبرز المعارك التاريخية في فترة مابين 1967 و 1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.
وشغل اللواء الراحل فتحى عبد الله، منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة رأس العش في 30 يونيو 1967، وهى المعركة التي نجحت فيه قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصرى في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة اللواء فتحى عبد الله بطل معركة رأس العش 1967 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.