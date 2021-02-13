انت الان تتابع تفاصيل خبر شهر رجب| تعرف علي حكم صيام هذا الشهر وفضله؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسأل العديد من الناس حول حكم الصيام لشهر رجب و قد أجابت دار الإفتاء المصري رداً علي الأسئلة الشائعة حول هذا الشهر والذي بدأ من يوم السبت حسب إعلان رؤية الهلال.

صيام شهر رجب حسب الآيات القرآنية

يعتبر شهر رجب من الشهور التي عظم الله حضورها عندما قال الله تعالي في آياته الكريمة:

{ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } صدق الله العظيم

و أشارت دار الإفتاء المصرية إلي أن الأشهر الحرم قال عنها النبي صلي الله عليه و سلم في حديث أنه في حِجَّة الوداع ثلاثة سرد بمعني أنه 3 أشهر متتالية و هم ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، أما الرابع فرد وهو شهر رجب.

دار الإفتاء المصرية عن أعمال شهر رجب و حكم الصوم فيه