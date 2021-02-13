رئيس اتحاد الأعمال العرب يشيد بدور الإعلام في دفع عجلة التنمية وجذب الإستثمار

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس ومؤسس اتحاد رواد الأعمال العرب، أنه من أهم عناصر جذب الإستثمار إطمئنان المستثمر إلى وجود تشريعات ونظم واضحة تضمن له معاملة إستثماراته باسلوب موثوق وهذه الأنظمة ستعزز السمعة الطيبة و الغير نمطية، والتي تدفعه للوثوق في مناخ واقعي معزز بالممارسات القضائية بجمهورية مصر العربية.

التجارة المحلية والدولية

واستطرد رئيس ومؤسس اتحاد رواد الأعمال العرب حديثه، قائلًا: "نعمل من خلال اتحاد رواد الأعمال العرب علي تعزيز فيه المعاملات التجارية على المستوى المحلي والافريقي والاسيوي والدولي والتي تتوافق مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من حيث الدراية الكاملة والواضحة بالخريطة الاستثمارية وكيفية مناهج الدفع بعجلة التنمية المستدامة التي توجب على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة أن تهتم أولا بالمستثمر المحلي كقائد لعملية التنمية المستدامة.

واضاف احمد ابراهيم رئيس الاتحاد انه من أهم عنصر من عناصر الاطمئنان للجو العام الداخلي، وانهاء الصراعات الاستثمارية الداخلية بسياسة حكيمة بعيدا عن استغلال بعض وليس كل التوجهات الاعلامية، التي تدير عمليات الصراع لصالح أهدافها المؤسسية وظهوره بغض نظره عن الصالح العام.

الجهود الاعلامية لتهيئة مناخ الإستثمار خارجيًا

وتعد الجهود الإعلامية عنصرا هاما لتهيئة مناخ الإستثمار خارجيًا، وهو ما ننصح به ونشد الأيدي لكبار الإعلاميين والصحفيين الذين يتمتعون بنزاهة الانتماء للوطن والحرص على شبابه وتقديم الوطن علي كل المصالح النفعية الضيقة.

ووجه رئيس مجلس ادارة اتحاد رواد الاعمال العرب شكره وتقديره لدورالوطني الذي توليه الدولة لجذب وتحقيق أوجه استثمار حقيقي علي أرض الواقع من خلال مشروعات قومية، والتي نتطلع أن نراها ملموسة ومرئية للجميع على المستوى المحلي و الدولي ،وندعم الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جهوده، وندعم جهود الدولة قاطبة ونحذو حذوها في طمأنة الشباب ودعمهم، ودعم المناخ الاستثماري لمصر.