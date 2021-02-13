مرثا محروس: التنسيقية تتحرك وفق نبض الشارع واهتماماته.. والتعاون مع المسئولين مثمر

قالت النائبة مرثا محروس،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين،:" إن نبض الشارع ورأى الناس هو المحرك الأساسي لشباب التنسيقية، فنحن نشعر بالمواطن، ونسعى إلى رفع ما يقع على كاهل المواطن، من مسؤليات ومشاكل وتحديات.

مرثا محروس: شباب تنسيقية شباب الأحزاب يعملون على أرض الواقع

وتابعت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، شباب تنسيقية شباب الأحزاب يعملون على أرض الواقع، من خلال جولات ميدانية، فهم مشتركين مع تحديات المواطن المصرى، وبناء على تلك الخبرة الميدانية، لكل عضو أجندة يحاول تطبيقها تحت القبة.





كما أكدت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، على أن مصر تشهد فى الوقت الحالى حالة من الحراك السياسى وذلك شكل الوعى السياسى للشباب وساعدهم على فهم المصطلحات السياسية، وكيفية ممارسة العمل العام والسياسي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الملفات المتعلقة بالمواطن، منها الصحة والتعليم والأبنية التعليمية، ومبادرة حياة كريمة من خلال بحث أليات تهيئة حياة كريمة شكلا وموضوعا.

ولفتت النائب مرثا محروس إلى وجود تفاهم وتواصل بين البرلمان والحكومة، موضحة عدد من المقابلات، التى أجراها نواب التنسيقية فى عدد من المحافظات، مؤكدة أن هذا التعاون المثمر أسفر عن حل العديد من المشاكل فى بعض المحافظات.