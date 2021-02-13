الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بالشيوخ تجتمع لمناقشة خطة عمل النواب الفترة المقبلة.. صور

عقدت الهئية البرلمانية لحزب حماة الوطن اجتماعا اليوم، بمقر الحزب لنواب أعضاء مجلس الشيوخ، والذى ضمت 22 نائبًا، وذلك لمناقشة خطة عمل النواب في المقبلة.

رشا اسحق: الجتماع جاء لمناقشة خطة عمل السادة النواب والتنسيق فيما بينهم

وقالت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اليوم للهئية البرلمانية للحزب، بحضور كافة أعضاء مجلس الشيوخ،جاءت لمناقشة خطة عمل السادة النواب والتنسيق فيما بينهم والاستعداد للعمل بالمجلس الفترة القادمة، خاصة أن مجلس الشيوخ سوف يعقد جلساته قريبا بعد موافقة مجلس النواب علي اللائحة الداخلية للشيوخ.

وأشارت عضو مجلس النواب، رشا اسحق، إلى أنه تم استعراض رؤية النواب المستقبلية والاعداد والتجهيز لتلك الرؤية، وإعداد ورقة عمل نيابية توضح رؤية الحزب والنواب، أثناء انعقاد جلسات مجلس الشيوخ التي سوف تنعقد خلال الفترة الوجيزة القادمة.

واوضحت عضو مجلس الشيوخ النائبة رشا اسحق أنه تم عرض ورقه عمل نيابية لأعضاء مجلس الشيوخ للحزب تتضمن ملفات التعليم والصحة والأمن القومي من خلال أمانة الشؤن السياسية بالحزب و قام السيد الفريق جلال الهريدي مؤسس الحزب بالترحيب بالسادة النواب و ترأس الاجتماع السيد النائب اللواء فاروق مجاهد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن .