جامعة الأزهر: إجراء الامتحانات داخل الكليات وفقًا للجداول التي سيتم الإعلان عنها

قررت جامعة الأزهر، مد أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني بكليات القاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير ٢٠٢١م بنظام التعليم الهجين الذي اعتمد منذ بدء العام.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها، السبت، أنه تقرر استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها كليات القاهرة والأقاليم، وإجراء الامتحانات بالكليات وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

جامعة الأزهر

وأشارت إلى أن مجلس الجامعة سيناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.

قرر فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة مسبقًا.

جاء ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.