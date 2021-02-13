داليا السعدني: دخولى مجال الهندسة المعمارية جاء بالصدفة البحتة

داليا السعدني
قال عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية داليا السعدني، إنها عاشت فترة كبيرة خارج مصر بالإضافة إلى ان زوجها نصف مصرى والآخر إنجليزي، لكنها د تعتبر مصر عشقها، مضيفة:" هناك فكر عام لدي الشباب بأن مصر ليست أرض الأحلام، وأن من يريد تحقيق ذاته يسافر للخارج، لكن هناك نماذج كثيرة نجحت داخل البلد.
وأضافت السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفي المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر عبر شاشة فضائية المحور، أنها لم تتكن تتوضع الإلتحاق بالهندسة المعمارية، وأن دخولها هذا المجال جاء بالصدفة البحتة.
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