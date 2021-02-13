هانى الناظر يشكر رئيس الوزراء على قرار عودة الدراسة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشارى الأمراض الجلدية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على قرار الحكومة بمد إجازة نصف العام أسبوعا.





وقال هانى الناظر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم السبت : "خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لقرار الحكومة الخاص بتوقيت عودة الدراسة فى الجامعات والمدارس، فقد كتبت الأسبوع الماضى مقترحاً تعليق الدراسة، على أن تبدأ بإذن الله 20 مارس موعد نهاية فصل الشتاء". وذكر أن قرار الحكومة جاء بمد إجازة نصف العام أسبوعا حتى 27 فبراير لتبدأ بعدها الامتحانات وتستمر تقريبا نحو 3 أسابيع، فتبدأ الدراسة بالفعل وبمشيئة الله السبت 20 مارس.

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