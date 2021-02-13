صحة الدقهلية: اختيار 26 قرية بمركز شربين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل الصحة، فى تصريح له اليوم السبت، أنه يتم تطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وتعظيم الإستفادة من الموارد المختلفة طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية.

وأضاف، أنه يتم تأهيل البنية التحتية المقررة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لضمان توفير خدمات طبية بمواصفات وجودة عالية تضمن حياة كريمة للمواطنين، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار مكى، إلى أن رؤية وزارة الصحة تعتمد على الاحتياجات الصحية للمواطنين فى المناطق المستهدفة، حيث تخدم هذه الوحدات حوالى نصف مليون نسمة من سكان مدينة شربين.