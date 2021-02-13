الوزراء: 5 إلى 8 ملايين جرعة لقاح كورونا تصل خلال الشهر الحالى

جدة - نرمين السيد - صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، بأنه ستصل من 5 إلى 8 ملايين جرعة لقاح كورونا من قبل التحالف الدولى للقاحات خلال النصف الثانى من الشهر الحالى.





وقال سعد، فى اتصال هاتفى مع برنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، "إنه خلال النصف الثانى من هذا الشهر ستصل كميات كبيرة من التحالف الدولى للقاحات، من 5 إلى 8 ملايين جرعة ستصل تباعا وهى حاصلة على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنهم متعاقدون على 40 مليون جرعة تكفى 20 مليون مواطن ، والدفعة الأولى ستكون ما بين 5 إلى 8 ملايين جرعة ستصل تباعا أو على دفاعات، وأن الأولوية فى تلقى اللقاح إلى الأطباء ثم كبار السن وأصحاب الحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل "موقع اللقاح" فى وقت قريب، لافتا إلى أن وصول اللقاح خلال الشهر الحالى، هو قبل موعده المحدد وهى 3 أشهر.

وعن الملف الطبى، قال إن هناك انخفاض فى الإصابات خلال الفترة الماضية، وهو ما خف الضغط على القطاع الطبى، حيث إن نسبة الإشغال على أجهزة التنفس الصناعى انخفضت بنسبة 30% فى مستشفيات العزل والحميات، ونسبة الإشغال فى غرف الرعاية المركزة انخفض إلى أقل من 40%، وتم توفير احتياطى استراتيجى من الاكسجين يصل إلى مليون لتر اكسجين مسال، مؤكدًا أن كميات الاكسجين التى تضخ إلى المستشفيات كافية".

وعن استكمال الدراسة قال "سعد ": "إن هناك آلية منضبطة حول كيفية استكمال الدراسة وكيفية إجراء الامتحانات، وهى تحافظ على صحة الطلاب وتحقق كل الضوابط الاحترازية وسيتم الإعلان عن هذا الآلية غدا".

وأكد "سعد"، أن هذه الآلية ستلقى قبولا كبيرا من جميع المواطنين لأنها تحقق صالح المواطن، موضحا الهدف من مد الإجازة أسبوعا آخر، لكى يستعد الطلبة لإجراء الامتحانات.

وأشار إلى أن استكمال الدراسة يصب فى المقام الأول فى صالح الطلاب، لأنه أفضل من التعليم عن بعد "أون لاين"، حيث إن حجم التحصيل فيه يكون قليلا جدا، مقارنة بالتعليم الفعلى.