صناع الخير وحياة كريمة والمصرف المتحد توقع الكشف على 4450 مواطنا بحلايب وشلاتين

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية و مؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد بتوقيع الكشف الطبي على ٤٤٥٠ مواطنا في مجالات أمراض العيون والباطنة والأطفال والجلدية والأنيميا والسكر من سكان المدن والوديان والتجمعات الحدودية والصحراوية بحلايب وشلاتين في محافظة البحر الأحمر، وبخاصة الأطفال منهم.

وشملت القافلة أيضا توزيع 4 آلاف جاكت وألف كرتونة مواد غذائية و 500 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة حماية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة "CSR Egypt "المتخصصة في مجال المسئولية المجتمعية التى تستهدف دعم المناطق الحدودية.

وأكدت عهود وافي نائب ريئس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة تفخر بخدمة الأهالي في مثلث حلايب وأبو رماد والشلاتين في إطار مبادرة حماية.

وتحاول المؤسسة في الفترة الحالية تعزيزالخدمات المباشرة الأساسية لسكان المدن النائيةجغرافيا .. كما أن القافلة الطبية كانت في غاية الأهمية، خاصة لخدمة أهالي الخلا والقبائل غير المتمركزة في المدينة .كذلك المواد الغذائية تم تسليمها بشكل مباشر للأسر المستحقة.

وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، إن القافلة فى استهدافها دعم المناطق الحدودية بأقصى جنوب شرق مصر قدمت خدمات في المجال الطبي بتوقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية مع عمل المقاسات وتشخيص الاحتياج لجراحات مختلفة، تمهياً لتنفيذ النظارات الطبية والعودة لتسليمها للأهالي واصطحاب من تقرر إجراء جراحات لهم لعمل الجراحات كل ذلك بالمجان تماما.

وعلى مستوى الشق الطبي استمر عمل القافلة على مدار 4 أيام متتالية بدأت بالعمل داخل مدينة شلاتين لاستقبال أهالى الشلاتين وأبرق ومرسى حميرة على يومين متتاليين تلاها التواجد في حلايب للكشف على أهاًلى حلايب وحدربة تلاها وختاما التواجد فى أبو رماد للكشف على أهالي أبو رماد وصرارة وأدلقيت.

كما قدمت القافلة فى شقها الخدمى الإنسانى مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى أقاصي وديان الشلاتين، ومنها العالي والجرف وعزبة الأشراف والشنترات والبطرن والرحبة الشرقية والغربية وعزبة قبور المشايخ وقرية الصيادين، كما تم التوزيع على سكان مدينة حلايب والتجمعات التابعة لها . كما نجحت القافلة بالوصول بهذه المساعدات أقصى قرية مصرية على الحدود السودانية، وهيو قرية حدربة وقامت القافلة بتوزيع حقائب الوقاية على الشرائح الأكثر احتياًجا والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في هذا النطاق الجغرافي .

جدير بالذكر أن قافلة مبادرة حماية "أطلقتها مؤسسات صناع الخير وحياة كريمة والمصرف المتحد بالشراكة مع شركة CSR Egypt ،لدعم أهالينا فى أقصى جنوب شرق مصر في حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر وذلك تحت رعاية السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن والسيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتم تنفيذ القافلة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر

كما سبق لمبادرة حماية تنظيم قوافل مساعدات للمناطق الحدودية بوسط وجنوب سيناء لخدمة أهالي وديان سانت كاترين ومن المخطط أن تصل قوافل مبادرة حماية إلى أهالينا في النوبة جنوب مصر خلال أيام.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن دعمها لمبادرة حماية في مرحلتها الثانية لدعم كل المناطق الحدودية بالتعاون مع صناع الخير والمصرف المتحد واستكمال هذه المبادرة في محافظة أسوان من أجل خدمة قرى النوبة وسيتم أيضا توزيع المساعدات الغذائية وعمل قوافل طبية وتوزيع حقائب الوقاية وتوزيع البطاطين.