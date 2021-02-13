دير القديسة دميانة يفتح أبوابه أمام الزيارات اعتبارا من 19 فبراير بإجراءت احترازية

أعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الجمعة 19 فبراير الجاري.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن قرار فتح الدير لاستقبال الزيارات يأتى مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية، وأن الدير لن يستقبل الزائرين بقية أيام الأسبوع.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومى 6 و7 مارس المقبل بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.

وعلم موقع دوت الخليج أسماء الأباء الأساقفة الجدد وكذلك الذين سيتم تجليسهم في الاحتفالية المقرر عقدها بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مارس المقبل، بحضور أعداد محدودة نظرا للظروف الصحية الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخطاب إلى نيافة الانبا دانيال أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس جاء فيه .. نعمة لكم وسلام راجيا أن تكونوا بكل خير، نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبدا أى ملاحظات، وذلك خلال الفترة من الجمعة 12 فبراير 2021 إلى الأحد 14 فبراير 2021 بتوقيت القاهرة، تمهيدا للسيامة المباركة.

أولا تجليس أساقفة: 1- الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا وتوابعها ، 2- الأنبا ساويرس دير الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، كما بعث بأسماء 3 من الرهبان لسيامتهم كأساقفة بالايبراشيات وهم:1 - الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا لدير الأنبا بيشوى، 2 - الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي إيبارشية أبو قرقاص وتوابعهان الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل.

كما بعث بأسماء 4 رهبان للسيامة كأساقفة عامون وهم: 1- الراهب القمص اخنوخ الأنبا بيشوى أفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي عزبة النخلن والراهب القمص زوسيما المحرقي أمريكا ، والراهب القس مارتيروس أفا مينا أسقفا لمنطقة عين شمس والمطرية.

كان نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبو قرقاص قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضى تفاصيل تدبير الرعاية داخل الإيبارشية خلال المرحلة المقبلة، عقب اجتماعه اليوم مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.