انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. 5 قرارات هامة من التعليم العالي بشأن الامتحانات وإجازة نصف العام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه بناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا خلال اجتماعها مساء اليوم السبت الموافق 13 فبراير 2021، وذلك تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” مصطفى مدبولي” وبحضور عدد من الوزراء في الحكومة الحالية وعدد من المسؤولين في الدولة.

قرارات من التعليم العالي بشأن الامتحانات وإجازة نصف العام

ومن أبرز قرارت التعليم العالي التي أصدرتها منذ قليل تماشياً مع قرارات لجنة مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مد إجازة نصف العام الدراسي للعام الجاري 2020-2021 لمدة أسبوع كامل، وهو نفس القرار التي تم اتخاذه في سنوات التعليم ما قبل الجامعي.

مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

استئناف الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة.

استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد السبت 27 فبراير.

العمل بنظام التعليم الهجين المعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

وأشارت وزارة التعليم العالي من خلال بيان لها من خلال المجلس الأعلى للجامعات، أنه سوف يتم مناقشة البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني خلال اجتماعه القادم.