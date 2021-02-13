عاجل: قرار جديد من اتحاد الكرة تجاه الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تفاصيل

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية.

وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز فريق العبور يوم الأربعاء المقبل، في حين كان يلتقي الأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

وتستعد الفرق الثلاث لخوض مواجهات صعبة واء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية، حيث يلتقي الأهلي مع المريخ السوداني، يوم الثلاثاء المقبل، في حين يواجه الزمالك ساونجيت بطل السنغال، بينما يخوض بيراميدز مواجهة قوية أمام بطل الجابون في الكونفدرالية .