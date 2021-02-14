رسميا.. تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لكأس مصر

قررت الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.

وأشار عبد الحليم علي إلى أن الفريق سيواجه صعوبة بالغة في خوض لقاء الكأس يوم 20 أمام حرس الحدود، ثم يسافر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية لدوري المجموعات من البطولة الإفريقية، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد.

وأوضح أن الزمالك يسعى للاستفادة بخدمات كل اللاعبين في لقاء البطولة الإفريقية، ومن غير الطبيعي أن يعرض الجهاز الفني اللاعبين للإجهاد قبل مهمته الإفريقية، حيث افتتح مشواره فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام بطل الجزائر.