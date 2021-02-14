سألنا البنات: تختارى اللي بيضحكك ولا اللي معاه فلوس .. فيديو

يتبقي ساعات على موعد عيد الحب العالمى، حيث تنتشر الورود في كل بقاع الأرض إحتفالًا بهذه المناسبة، وحرصًا على تجديد روح المحبة والسعادة.

و تجولت عدسة دوت الخليج في الشوراع لتشارك الناس أجواء الاحتفالات وموجهة سؤلًا للسيدات،"تحبي اللى يجبلك هدايا ولا اللى يضحكك؟".

في البداية قالت هدى عبدالله إن السيدات بالتأكيد يفضلن الرجل ذو الحس الفكاهي الخفيف أكثر من الهدايا لأن ما يتبقي في الذكريات هي الأوقات السعيدة المرحة لكن الأموال والهدايا زائلة وعمرها قصير مهما طالت.

وتابعت سميرة كمال أنها تفضل الهدايا وباستمرار وتعني الكثير بالنسبة لها لأنها تدل على فرط الحب والعطاء،وأجمل الهدايا هى التي تأتي من القلب وتزين بفن راقي ،وأضافت أنها تريد في هذه المناسبة إهداء الحب لكل من حولها من أصدقاء وأقارب ومحبين.

وأوضح أحمد نبيل أنه إعتاد الاحتفال بمناسبة عيد الحب مع زوجته وأولاده في جو عائلي ولا يقطع هذه العادة ابدا لأن سعادة البيت كله تأتي من سعادة سيدة هذا البيت، متمنيًا أن يعم الحب والسلام على كل الامة العربية.