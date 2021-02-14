نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي:

بيت مليء بالنساء.. شاهد أحدث ظهور لنجم البايرن ليفاندوفسكي مع أسرته

أول ظهور لـ الشناوي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.. شاهد

أحمد سعد يوجه رسالة لـ أصالة .. شاهد

هنا الزاهد تروّج لـ مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر».. شاهد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: أول ظهور لـ الشناوي بعد مشاركته في مونديال الأندية.. وأحمد سعد يوجه رسالة لـ أصالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.