أهم الأخبار| مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. وبراءة ترامب من تهم التحريض.. والأرصاد تحذر المواطنين

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الحكومة توافق على مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. تفاصيل

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

أزمة جديدة تضرب أروقة الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

أخطر مسؤولو اتحاد الكرة المصري مسؤولي نادي الزمالك، شفهيًّا، برفض طلب القلعة البيضاء تأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري، والذي سبق وتقدم به النادي.

الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحًا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد: موجة غير مستقرة على البلاد من الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 18 فبراير، حيث يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل ما بين 3 و6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ويكون هناك سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

هالة زايد تؤكد توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين.. والقباج: الوضع في الحضانات مستقر

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليونًا و160 ألف لتر.

مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن براءة ترامب من التهم الموجهة ضده

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.