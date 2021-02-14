دار الإفتاء تكشف حكم الاحتفال بعيد الحب

ساعات قليلة ويبدأ الاحتفال بعيد الحب العالمي، "الفلانتين"، والذي يهتم فيه الأصدقاء عامة والأزواج والمخطوبين بشكل خاص على التعبير فيه عن مشاعرهم وتبادل الهدايا، ولكن هناك البعض يؤرقهم فكرة الاحتفال به متسائلين "هل هذا حلال أم حرام؟".

حكم الاحتفال بالفلانتين

وحرصت دار الإفتاء المصرية على الرد وتوضيح حكم الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، عبر إعادة نشر مقطع فيديو عبر موقعها الرسمي بالإنترنت.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الفيديو حكم الاحتفال بعيد الحب، وقال:"لا مانع أبدا فى الشرع أن الناس تتفق على أيام معينة يجعلونها خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه، ولا مانع أن نتخذ يوما من الأيام كى يظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه".

دار الإفتاء :مفهوم الحب أوسع من العاطفة بين الرجل والمرأة