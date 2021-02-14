أيرلندا تلغى حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح ثروت، أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء فى وزارة الخارجية، أو وزارة النقل والطيران المدنى، أو من خلال البرلمان الأيرلندى، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.
وأشار السفير ثروت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة فى دبلن قرارا بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.
وأكد، اعتزام شركة "ايركايرو" تنظيم رحلات تشارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ فى المستقبل القريب، بالإضافة إلى خطة شركة "مصر للطيران" تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنهما تيسير اختيار السائح الأيرلندى للمقاصد السياحية فى مصر.
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