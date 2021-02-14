فيديو.. الديهى: أيمن نور يعانى من إسهال مزمن فى المبادرات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الديهى فى برنامجه بالورقة والقلم، على فضائية ten: "أيمن نور من ساعة ما خرج من مصر، عمل كام مبادرة، أول ما طلع عمل ائتلاف وتحالف من 100 شخصية، ونصهم ولا تلات أرباعهم قالوا منعرفكش أصلا، بعدين عمل حاجة اسمها اتحاد الثورات العربى بالاتفاق مع المنصف المرزوقى وتوكل كرمان ومحمد محسوب بتاع الإخوان".
وأضاف: "وبعدين دخل فى المجلس الثورى، وامبارح ولا أول امبارح عمل اتحاد القوى والمجلس الرئاسى أعلن تنصيبه رئيسا له، أيمن نور عنده عقد ورجل مرتزق، وكل سنة بيطلع بكيان وهمى للحصول على تمويلات من الممولين".
وأشار الديهى إلى أن أيمن نور منفتح على كل من يدفع له.
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