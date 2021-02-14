انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من منخفض جوي يتسبب في طقس شديد البرودة و سقوط أمطار لمدة 72 ساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 ولمدة 72 ساعة، حيث يتوقع أن يشهد طقس الأيام الثلاثة الأخيرة انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات على أغلب أنحاء الأنحاء، تكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال تلك الفترة، وسوف نتناول في السطور التالية توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين:-

حذر محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة التي سوف تسود الفترة من يوم الثلاثاء 16 ولمدة 72 ساعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال نتيجة لتعرض البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض وهذا سوف ينشأ عنه حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار مدير التنبؤات الجوية بأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار سوف يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 6 درجات مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وهذا يؤدي إلى الإحساس بالبرودة الشديدة في الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل 18 فبراير 2021:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود تلك الفترة سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومن خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة ويمكن التعرف أكثر على الظواهر الجوية من البيان التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية:-