انت الان تتابع تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اتفق المجلس الأعلى لمواجهة أزمة فيروس كورونا في اجتماع عقد الليلة الماضية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تمديد عطلة نصف العام الدراسي لمدة لأسبوع، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن التفاصيل الكاملة لكيفية استكمال الدراسة وتقييم الطلاب اليوم 14 فبراير.

كما تم الموافقة خلال الاجتماع على تأجيل مسابقات قسم الشباب إلى 1 أبريل 2021. وينطبق هذا على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك حرصا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

وفي هذا الصدد، قالت وزير الصحة أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليا بصيانة شبكات الغاز الطبيعي في كل محافظة، كما تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان. وهذا لاستبدال مقياس الحرارة القديم لتقليل فقد الأكسجين، وتم توفير الأكسجين الطبي بالكميات المطلوبة.

كما قالت الدكتورة هالة زايد إنه تم تفعيل غرفة إدارة الأكسجين المركزية، كما تم نقل ملف إدارة الأزمات من دائرة الرقابة والمتابعة إلى قسم الطب العلاجي.

وأوضحت زايد أنه بداية من يوم السب المقبل سيتم البدء في تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة أولا.