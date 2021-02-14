التضامن تغلق اليوم باب الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2021

جدة - نرمين السيد - تغلق وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021، التى تم فتح باب التقدم لها 27 يناير الماضى، ويستمر التقدم حتى غدًا الأحد، فى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كل محافظات الجمهورية.





وستقوم مديريات التضامن الاجتماعى عقب غلق باب التقدم بحصر أعداد الأمهات اللاتى تقدمن للاشتراك فى المسابقة، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد، وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.

ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى ويقصد بها الأم التى قامت بتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية التى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.