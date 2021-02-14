مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول فى مصر 2021 بعد تأجيل الدراسة

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محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر للعام الدراسي الجاري 2021 من أكثر ما يشغل تفكير ويجذب انتباه جميع طلال المداري والجامعات وأولياء الأمور والمعلمين في مصر وخصوصًا أن هذا العام قد شهد منذ بداي عدد كبير من القرارات والإجراءات المختلفة نظرًا إلى انتشار الوباء المستجد ومحاولة حماية الطلاب منه قدر الإمكان.

تأجيل الدراسة في مصر 2021

تم الإعلان عن تمديد مدة إجازة نصف العام الدراسي الأول 2020 – 2021 في جمهورية مصر العربية وذلك لجميع المدارس والجامعات بعد أن كان من المنتظر أن تنتهي نهاية الأسبوع الجاري، وجاء ذلك بعد أن تم عقد اجتماع طارئ برئاسة مجلس الوزراء وبالاجتماع مع وزراء الصحة والعليم ن وتم استعراض الوضع الوبائي في مصر وتبين انه من الخطورة أن يتم السماح لطلاب بالعودة إلى المدارس في الوقت الحالي ، ولذلك تمت الموافقة على تأجيل الدراسة وتمديد مدة الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول فى مصر 2021

بعد أن تم الإعلان عن قرار تأجيل الدراسة ، أصبح من المنتظر أن يتم تحديد كافة المعلومات المطلوبة عن آلية وموعد اختبارات الفصل الدراسي الأول سواء لمدارس بجميع المراحل والصفوف العامة والخاصة أو الجامعات جميعها أيضًا ، ولا سيما أنه كان من المنتظر أن يتم عقد الاختبارات بداية من الأسبوع القادم ؛ ولكن يُذكر أن الحكومة المصرية لم تُنوه عمّا يخص موعد الامتحانات ن وهل سوف يتم تأجيلها تباعًا نظرًا إلى تاجي الدراسة ومد الإجازة أم إن القرار لا ينطبق على الاختبارات ، ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال ساعات قليلة عن آلية و مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول عبر وزارة التعليم المصرية بالتفصيل.

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ولا تزال سلسلة القرارات التي تتخذها رئاسة الوزراء المصرية مستمرة ولا سيما أن فصل الصيف قد شهد زيادة في عدد حالات الإصابة بالوباء المستجد سواء فيما يخص أخبار الدراسة والتعليم والاختبارات أو غيرهم من القرارات الأخرى.