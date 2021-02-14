هنا القاهرة.. سفارة مصر فى كندا تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى كندا بالتعاون مع المكتب الثقافى والتعليمى فى مونتريال، أمس السبت، احتفالية وندوة خاصة تحت عنوان "هنا القاهرة.. الإذاعة المصرية تتواصل عبر الزمان والمكان"، بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة.





شارك فى اللقاء، الذى عُقد بالفيديو كونفرانس نتيجة القيود الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، نخبة متميزة من أقطاب الإذاعة المصرية على رأسهم فضيلة توفيق "أبلة فضيلة"، التى سعد الحضور بالاستماع إلى كلماتها وذكرياتها مع برنامج "غنوة وحدوتة" الذى شكل وجدان أجيال متلاحقة فى مصر والعالم العربي، ومحمد نوار رئيس الاذاعة المصرية، الذى قدم عرضاً متكاملاً عن تاريخ الإذاعة المصرية، بالإضافة إلى نخبة من أقطاب وأعضاء الجالية المصرية فى كندا.

وفى كلمته الافتتاحية، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، عن سعادته البالغة بالمشاركة فى تنظيم هذه المبادرة مع المكتب الثقافى المصرى بمونتريال تحت رئاسة الدكتور أحمد فوزى، بهدف إلقاء الضوء على الدور الثقافى والوطنى والتنويرى للإذاعة المصرية عبر العصور، وما يمكن القيام به من جهود ومبادرات لربط أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين فى كندا بوطنهم الأم عبر قنوات الإذاعة التى أصبحت متاحة الآن للمصريين بالخارج عبر شبكة الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالتليفون المحمول.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الندوة أتاحت فرصة فريدة لتبادل الرؤى والأفكار مع قدامى ورموز الجالية، والاستماع إلى ذكرياتهم مع الإذاعة المصرية قبل الهجرة إلى كندا، وكذا التعرف على بعض تجارب أعضاء الجالية من المتخصصين فى مجال الإعلام، فى إنشاء قنوات إذاعية مصرية فى كندا، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع القائمين على الإذاعة المصرية لتعزيز التواجد الإذاعى المصرى فى كندا.