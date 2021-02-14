فيديو.. التموين: عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل عقوبتها مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين، إن العبارة التى تنتشر على أبواب المحال التجارية "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" تعتبر جريمة كبيرة وعقوبتها مليون جنيه، وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك.





وأضاف حسام الدين، خلال لقائه على قناة "القاهرة والناس"، أن 60 % من خطة عمل الجهاز تعتمد على الحملات الرقابية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوزارات. وأكد أن موظفى الجهاز يمتلكون الضبطية القضائية، حيث إن الجهاز معنى بالتعامل مع السوق بأكمله، مؤكدًا أن المستهلك عليه شراء المنتج بلا أى عبء.

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