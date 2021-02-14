حالة الطقس| درجات الحرارة اليوم الأحد 14 -2-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة على المدن بمحافظات الجمهورية

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29