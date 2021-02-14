سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 14 فبراير 2021 وأسعار البيض والدواجن الحمراء والبيضاء

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 14 فبراير 2021 حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ في جميع الشركات الكبرى المنتجة للكتاكيت، ويأتي هذا الإستقرار في سعر الكتكوت عقب موجة من التذبذب بين الإنخفاض والإرتفاع الأسبوع الماضي في بعض الشركات، وكانت آخرها شركة الوادي، والتي انخفض فيها سعر الكتكوت نحو 50 قرشاً أول أمس.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 14 فبراير 2021

ووفق أحد تجار الدواجن بالوايلي “أحمد محمد” فإن أسعار الكتاكيت اليوم شهدت استقرار ملحوظ مع وجود إقبال من المواطنين وسير حركة البيع والشراء على مختلف أنواع الكتاكيت، وذلك لتربيتها في المنازل بدلاً من الذهاب إلى المزارع، وتفضيل الدواجن البيضاء التي تم تربيتها في البيت عن دواجن المزارع.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 14 فبراير 2021، في الشركة الوطنية 8.75 جنيه، أما شركة العناني فسجل الكتكوت بعا سعر 8.5 جنيه و8 جنيه لكتكوت شركة مصر العربية، و7.5 سعر الكتكوت في شركة القاهرة، أما أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14 فبراير في شركة الوادي فسجلت 8.25 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

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وحول أسعار الفراخ البيضاء والحمراء وكذلك سعر كرتونة البيض فجاءت وفق ما يلي.