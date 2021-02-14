بعد مد إجازة نصف العام..تفاصيل تقييم طلاب النقل في الفصل الدراسي الأول

نالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمام كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وموعد الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، بعد مد إجازة نصف العام أسبوع جديد.

طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول

وعن طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، سوف تكون كالآتي:

. طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم بشكل إلكتروني على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل.

. الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى أبنه.

. طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى.

الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدارس

تلتزم المدارس بعد العودة للدارسة الفترة المقبلة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها:

. ارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات.

. تعقيم الفصول والمدارس وتوفير غرف عزل.

. خفض الكثافات الطلابية فى المدارس من خلال توزيع حضور الطلاب على أيام الأسبوع.

وشددت وزارة التعليم على أن القلق لدى بعض أولياء الأمور والخوف من نزول أبنائهم غير مبرر لأن الوزارة حريصة على صحة الطلاب بقدر حرصها على أن يكون هناك تقييم عادل للطلاب بامتحانات الترم الأول.