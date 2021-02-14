سعر الحديد اليوم الأحد 14-2-2021

ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 فبراير 2021، مع العلم أن تلك الأسعار قد تزيد من مكان لأخر حوالي 200 جنيه نظرًا لتكاليف النقل وبعد المسافة بين منطقة التصنيع والنقل والمكان المطلوب إليه الشحنة.



أسعار الحديد اليوم الأحد 14-2-2021

وصل سعر طن حديد عز إلى 13 ألف و700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13 ألف و500 جنيه، وبلغ سعر حديد سرحان للطن 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد المعادي 13 ألف و300 جنيه، وجاء سعر حديد العشرى 13 ألف و300 جنيه للطن.

كما جاء سعر طن حديد بشاي 13 ألف و500 جنيه، وطن حديد عطية بلغ 13 ألف و400 جنيه، وسعر حديد العتال 13 ألف و450 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد مصر ستيل 13 ألف و300 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14-2-2021

فيما سجل أسمنت الشركة العربية المسلح، 790 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت الشركة العربية النصر 750 جنيه للطن، وسجل أسمنت العسكري 735 جنيه في الطن، وأسمنت السويس سجل 770 جنيه، بينما سجل أسمنت حلوان 775 جنيه للطن، وسجل أسمنت بني سويف 755 جنيه للطن.

اسعار الجبس اليوم الأحد 14-2-2021

سجل سعر جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس المعمار إلى 690 جنيه، وسعر طن العامرية وصل إلى 650 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأحد 14-2-2021

فيما سجل سعر طن أسمنت سيناء النخيل المخلوط 620 جنيهات.. والواحة المخلوط وصل إلى 645 جنيه، ورويال المنيا بلغ 615 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد 14-2-2021

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار أسمنت المقاوم للملوحة اليوم الأحد 14-2-2021

سجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 760 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ 730 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 750 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 750 جنيها.

