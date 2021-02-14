صور.. التموين: بدء معارض أهلا رمضان أبريل المقبل بتخفيضات 30%

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين، مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية، حيث طالب الوزير بضخ سلع ذات جودة عالية.

وأشار المصيلحى إلى أنه من المخطط بدء تلك المعارض فى مطلع شهر أبريل، على أن يكون المعرض الرئيسى بالمركز الدولى للمؤتمرات ولمدة 10 أيام.

وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سوف تراعى نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

وأوضح أن منافذ جمعيتى، التى يصل عددها إلى 6.000 منفذ سوف تشارك فى معارض "أهلا رمضان" هذا العام، مؤكداً أن المعارض سوف تحتوى على كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وأكد وزير التموين، وجود تنسيق كبير مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف المصيلحى، خلال لقائه بالموردين، أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضاً هذا العام فى معارض اهلاً رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد المصيلحى على ضرورة التزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.