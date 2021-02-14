نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو وكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الكونيسة المتجهة للمنيب ودار السلام والبساتين والمرج والخصوص.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجا المرورية بمحور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات عند مطلع كوبرى السيدة عائشة من منطقة مجرى العيون والمتجه للقلعة.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر أعلى كوبرى أكتوبر عند الوصلة المعلقة فى الطريق المتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة.

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور الفردوس بصلاح سالم بسبب أعمال التطوير، لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد.