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سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021، والتي شهدت استقراراً في الأسعار، كما شهد أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة “بلدي وساسو وبيضاء” وكذلك أسعار البيض استقرار في حركة البيع والشراء.

سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021

سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 1

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تصديرها للكتاكيت والدواجن البيضاء والبيض، وذلك إلى أفريقيا وشرق آسيا والدول العربية، كما طرحت أماكن جديدة في المناطق الصحراوية خاصة بمشروعات الدواجن لزيادة الإنتاج وفتح أسواق خارجية جديدة، مما يؤدي إلى دعم العملة الأجنبية في مصر، واستعادة مصر لدورها الريادي بمجال تصدير الدواجن.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد فقد جاءت وفق ما يلي:

  • الشركة الوطنية 8.75 جنيه.
  • شركة العناني فسجل سعر الكتكوت بها 8.5 جنيه .
  • شركة مصر العربية 8 جنيه.
  • سعر الكتكوت في شركة القاهرة 7.5 جنيه.
  • أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14 فبراير في شركة الوادي فسجلت 8.25 جنيه.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-2-2021 ما بين 25 إلى 28 جنيه للكيلو، وذلك بالنسبة إلى أسعار المزارع، مع زيادة الأسعار عن هذه الأرقام في المحلات، أما الدواجن الحمراء فسجل اليوم ما بين 26 إلى 30 جنيه للكيلو، وكرتونة البيض ما بين 38 إلى 40 جنيه، وما بين 44 إلى 47 جنيه لكرتون البيض البلدي.

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سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 2

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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