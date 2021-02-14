انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021، والتي شهدت استقراراً في الأسعار، كما شهد أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة “بلدي وساسو وبيضاء” وكذلك أسعار البيض استقرار في حركة البيع والشراء.

سعر الكتكوت الأبيض بجميع الشركات اليوم الأحد 14 فبراير 2021

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تصديرها للكتاكيت والدواجن البيضاء والبيض، وذلك إلى أفريقيا وشرق آسيا والدول العربية، كما طرحت أماكن جديدة في المناطق الصحراوية خاصة بمشروعات الدواجن لزيادة الإنتاج وفتح أسواق خارجية جديدة، مما يؤدي إلى دعم العملة الأجنبية في مصر، واستعادة مصر لدورها الريادي بمجال تصدير الدواجن.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد فقد جاءت وفق ما يلي:

الشركة الوطنية 8.75 جنيه.

شركة العناني فسجل سعر الكتكوت بها 8.5 جنيه .

شركة مصر العربية 8 جنيه.

سعر الكتكوت في شركة القاهرة 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14 فبراير في شركة الوادي فسجلت 8.25 جنيه.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-2-2021 ما بين 25 إلى 28 جنيه للكيلو، وذلك بالنسبة إلى أسعار المزارع، مع زيادة الأسعار عن هذه الأرقام في المحلات، أما الدواجن الحمراء فسجل اليوم ما بين 26 إلى 30 جنيه للكيلو، وكرتونة البيض ما بين 38 إلى 40 جنيه، وما بين 44 إلى 47 جنيه لكرتون البيض البلدي.

اقرأ أيضاً: