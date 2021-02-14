انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الموافقة على زيادة الرسوم في قانون المرور الجديد.. رسوم ومصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام مجلس النواب النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي بالموافقة رسمياً على قانون المرور الجديد، وأقر القانون زيادة زيادة الرسوم المفروض على تراخيص السيارات بقيمة 6% بشكل سنوي، وذلك بشرط أن لا يتجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

أسعار ومصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة في قانون المرور الجديد

كما نص القانون على بعض الغرامات على السائقين حال ارتكاب بعض المخالفات، وتصل قيمة هذه المخالفات في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه.

وجاءت غرامات المخالفات وفق قانون المرور الجديد على نحو ما يلي:

غرامة 2000 جنيه حال مخالفة تركيب زجاج فاميه أو ترك السيارة صف ثاني.

غرامة من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة.

غرامة من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة. غرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار.

غرامة من 200 جنيه لـ 2000 جنيه حال ترك السيارة بالطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور.

غرامة 300 جنيه لمخالفة عدم وجود الطفاية.

غرامة 50 ألف جنيه حال نقل أدوات أو سلع محظور تداولها.

غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلاً من 1000 جنيه في السابق.

غرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة والسير بدون فرامل.

ووفق قانون المرور الجدي فإن غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.



اقرأ أيضاً:

وحول رسوم استخراج رخصة خاصة بقانون المرور الجديد فجاءت وفق ما يلي: