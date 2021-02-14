أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 14-2-2021

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ننشر أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد الموافق 14 فبراير2021، وفق أخر تحديث قام به البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني. دوت الخليج ترصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي أسعار العملات العربية والأجنبية بالجنية المصري

أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية بالجنيه المصري بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.55 جنيه، و 15.67 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.86 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.01 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.50 جنيه، وللبيع 21.67 جنيه. وسجل سعر الدولار الكندي للشراء 12.27 جنيه، وسعر البيع وصل لـ 12.37 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.85، وسعر البيع 14.97 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.40 جنيه، و2.42 جنيه للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.46 جنيه، وللبيع 17.61 جنيه. أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية بالجنيه المصري بلغ سعر الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء، و للبيع 4.17 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء، و 4.26 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.37 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.91 جنيه. وجاء سعر الدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.24 جنيه للشراء، 41.58 جنيه للبيع. أما الريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.39 جنيه ، و41.82 جنيه للبيع. والريال القطري بلغ سعر الشراء 4.27 جنيه، و 4.30 جنيه للبيع. ووصل سعر الدينار الأردني للشراء 21.90 جنيه، وسعر البيع 22.14 جنيه.

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