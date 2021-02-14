صور.. البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، مذابح وأيقونات كنيسة "القديسة السيدة العذراء مريم والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود" فى منطقة المنشية وسط الإسكندرية.





,شارك فى طقوس التدشين، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية التابع له الكنيسة، الأنبا بافلى، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص إبرام إميل، الوكيل البابوى فى الإسكندرية، والآباء الكهنة.

وأقيم طقس التدشين والصلاة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

كانت الكنيسة اشترت كنيسة "السيدة العذراء والأنبا موسى" والتي تقع على مساحة 600 متر مربع، وتضم 4 طوابق، و6 مذابح، من الطائفة المارونية عام 1999، وتقام فيها الصلوات منذ ذلك التاريخ بدون تدشين رسمى.

ومن المقرر أن يدشن البابا تواضروس، غدا، مذابح وأيقونات كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا أنطونيوس" بمحرم بك وسط الإسكندرية.