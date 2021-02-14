صور: الحب فى زمن كورونا.. دباديب بالكمامات داخل محل هدايا فى إسنا

جدة - نرمين السيد - أقدم صاحب محل أكسسوارات وهدايا فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى ابتكار فكرة جديدة وحيلة بسيطة تمكن خلالها من لفت انتباه الماره والزبائن الوافدين إليه لشراء هدايا عيد الحب، إلى ضرورة الاهتمام بوسائل الأمان والحفاظ على الفم والأنف بعيداً عن أى مصادر يمكن أن تنقل العدوى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أسامة عبد الموجود صاحب محل أكسسوارات وهدايا، بأنه قام بوضع كمامات على "وجوه" دباديب التى يستخدمها لعرض تشكيلاته من هدايا عيد الحب، بهدف توعية المواطنين، فى زمن فيروس كورونا. وحول فكرته يقول "أسامة عبد الموجود"، إنه عندما رأى الدولة تناشد المواطنين بضرورة الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ففكر فى المساعدة بشكل جديد، يسهل معه إيصال المعلومة للمواطنين. تابع "أنا ملبس دباديب عيد الحب فى المحل كمامات وقائية، ومن وقتها والناس بتدخل تسأل ليه عملت كده وبفضل أنصح فيهم بقى إنهم لازم يلبسوا كمامات علشان يحموا نفسهم من الأصابة بفيروس كورونا".

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