جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد

تقام اليوم الأحد مباريات في جميع دوريات العالم حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم.

"دوت الخليج" ينشر مواعيد أهم مباريات اليوم .

كأس مصرتقام اليوم مباراة بين فريق الاتحاد السكندري وفريق النجوم ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراته اليوم أمام نادي كوكاكولا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر.

يستضيف فريق الإسماعيلي فريق لافيينا أف سي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر.

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم مباراة بين أرسنال وفريق ليدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الأسبوع الرابع والعشرون.

يدخل فريق ويست بروميتش أمام فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون.

تقام مباراة إيفريتون أمام فريق فولهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

يستضيف فريق ساوثهامبتون أمام فريق وولفرهامبتون زالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد اليوم أمام فريق فالنسيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع ضمن منافسات الأبوع الثالث العشرون.

يدخل فريق خيتافي اليوم أمام فريق ريال سويسداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يدخل فريق ليفانتي مباراته اليوم أمام فريق أوساسونا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف من بطولة الدوري الاسباني ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرون.

بطولة الكنفيدرالية

يدخل فريق النجم الساحلي مباراته اليوم أمام فريق يونج بوفالويس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً ضمن منافسات كأس الكنفيرالية.

تقام مباراة اليوم الاتحاد البيضاوي أمام نادي نكانا الزامبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً من بطولة كأس الكنفيدرالية.

