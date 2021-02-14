استقرار أسعار الذهب تزمنًا مع الاحتفال بـ عيد الحب

الذهب- ارشيفية
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-2-2021، تزمنًا مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف التداول على الذهب عالميًا، بعد حالة من التباين التي شهدها السوق على مدار الفترة الماضية.
يهتم العديد من المواطنين بمطالعة أسعار الذهب بشكل يومي، لذا يقدم دوت الخليج الأسعار بشكل يومي لمساعدة القارىء في معرفة آخر تطورات السوق المصري والعالمي.
أسعار الذهب في مصر
استقر سعر الذهب في مصر ليتوقف عيار 24 عند 911 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 797 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 684 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6376 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.
سجل المعدن النفيس حركة مستمرة طوال التعاملات أول أمس بين الارتفاع والتراجع، لكن المعدن الأصفر أخذ طريقا للتراجع ليتوقف عند 1824 دولار.
وشهدت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع هبوط بقيمة 6 جنيهات في السوق المصري، وذلك على خلفية تراجع كبير للمعدن الأصفر على المستوى العالمي، الأمر الذى انعكس على كافة الأعيرة بسوق الصاغة، وتراجع العيار الرئيسى في مصر عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في البلاد.
الجدير بالذكر، أن هناك عدة قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، الأمر الذي يجب مراعاته بشكل يومي عند تحديد الأسعار.
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