استقرار أسعار الذهب تزمنًا مع الاحتفال بـ عيد الحب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-2-2021، تزمنًا مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف التداول على الذهب عالميًا، بعد حالة من التباين التي شهدها السوق على مدار الفترة الماضية.

يهتم العديد من المواطنين بمطالعة أسعار الذهب بشكل يومي، لذا يقدم دوت الخليج الأسعار بشكل يومي لمساعدة القارىء في معرفة آخر تطورات السوق المصري والعالمي.

أسعار الذهب في مصر